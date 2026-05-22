Звезду сериала «Чики» раскритиковали за выход на красную дорожку словами «поехала крыша»

Российская актриса театра и кино Алена Михайлова вышла на красную дорожку в откровенном образе и была раскритикована в сети словами «поехала крыша». Комментарии и кадры размещены в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания Furor Media.

30-летняя звезда сериала «Чики» посетила премьеру фильма «Богатыри», где сыграла главную роль. Для мероприятия Михайлова выбрала белый атласный костюм с кружевом, состоящий из топа и юбки. При этом актриса отказалась от бюстгальтера. Образ дополнили кроссовки и высокие носки.

Зрители не оценили наряд Михайловой, о чем написали в комментариях под постом. «Почему никто ей не сказал, что она в нижнем белье и забыла надеть платье?», «Совсем уже крыша поехала», «В 80-х это комбинация была», «Как с постели встала, так и пришла», «Прям в пижаме», — заявили они.

Ранее в мае откровенные фото 52-летней российской актрисы вызвали споры в сети. Артистка Екатерина Волкова снялась в белых гольфах, мини-шортах, топе и фактурном пиджаке.