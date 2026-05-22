19:25, 22 мая 2026

Девушка окрасила волосы на руках и вызвала ажиотаж в сети

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ankacasablanca

Блогерша с никнеймом @ankacasablanca окрасила волосы на руках и вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как наносит кистью краску на темную растительность на предплечьях. Затем она показала результат — осветленные волосы. «Тотал блонд», — указала в подписи автор поста, отметив, что впоследствии у нее возникло умеренное раздражение кожи.

Ролик набрал 6,1 миллиона просмотров и более тысячи комментариев. «Потом отрастут темные волосы?», «Почему просто не сбрить их?», «Я брею волосы, и у меня никогда не появлялись прыщи, и они не отрастают быстрее или темнее», «Меня поражают те, кто предлагает брить руки», «Я хочу сделать так же», «Спасибо за идею», — обсудили юзеры.

В свою очередь, @ankacasablanca объяснила в комментариях свой поступок. «Я хочу, чтобы волосы на руках были белые, будто выгоревшие. Самих волос я не стесняюсь», — заявила она.

Ранее в мае фотограф и блогерша с никнеймом @keerabageera из Торонто накрасила волосы на подбородке и смутила зрителей.

