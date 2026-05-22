Глава нацразведки США подала в отставку

20:20, 22 мая 2026

Fox News: Глава нацразведки США Габбард подала в отставку из-за болезни мужа
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Глава нацразведки США Тулси Габбард подала в отставку из-за болезни мужа. Об этом сообщает Fox News.

По словам чиновницы, она приняла такое решение, чтобы поддержать супруга «в его борьбе с чрезвычайно редкой формой рака костей».

В 2025 году Минюст Соединенных Штатов захотел засудить бывшую первую леди Джилл Байден из-за обнаруженного у ее супруга рака простаты. В частности, как указали в ведомстве, Джилл знала о болезни мужа, однако настаивала на его выдвижении на президентские выборы 2024 года.

До этого Байден публично прокомментировал информацию о болезни, поблагодарив всех за поддержку.

