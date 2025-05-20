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16:06, 20 мая 2025Мир

Супругу Байдена захотели засудить из-за его болезни

Минюст США захотел засудить Джилл Байден из-за болезни ее мужа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Минюст США захотел засудить супругу бывшего президента США Джо Байдена Джилл Байден из-за обнаруженного у ее супруга рака простаты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

В частности, министерство указывает, что Джилл знала о болезни супруга, однако настаивала на его выдвижении на президентские выборы 2024 года. Предполагается, что она может быть осуждена за «жестокое обращение с пожилыми людьми», которое является уголовно наказуемым в Соединенных Штатах.

Известно, что Джилл Байден негативно относилась к идее снять Байдена с выборов и настаивала на его номинации даже после провальных дебатов с Дональдом Трампом летом прошлого года.

Ранее стало известно, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Команда политика сообщила, что на прошлой неделе экс-глава Белого дома прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании. У бывшего главы государства обнаружили метастазы в кости и диагностировали онкологическое заболевание. Байден также публично прокомментировал эту информацию, поблагодарив всех за поддержку.

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