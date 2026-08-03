Норвежский хоккеист описал эмоции от выступления в России

Норвежский хоккеист «Трактора» Хаукеланн заявил, что чувствует себя в России комфортно

Норвежский вратарь Хенрик Хаукеланн описал эмоции после перехода в челябинский «Трактор». Его слова приводятся на сайте команды.

Хоккеист заявил, что уже успел почувствовать себя в Челябинске комфортно. 31-летний норвежец назвал город приятным и уютным, а также положительно оценил арену и организацию в российском клубе. Он добавил, что уже немного прогулялся по центру и рассчитывает оправдать ожидания болельщиков «Трактора».

Хаукеланн также подчеркнул, что намерен обеспечивать стабильную игру и надежно защищать ворота команды. Он постарается сохранять спокойствие в матчах.

Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сравнил жизнь в США и России. Хоккеист признался, что в США скучает по дому и родным местам