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00:45, 4 августа 2026Спорт

Норвежский хоккеист описал эмоции от выступления в России

Норвежский хоккеист «Трактора» Хаукеланн заявил, что чувствует себя в России комфортно
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Норвежский вратарь Хенрик Хаукеланн описал эмоции после перехода в челябинский «Трактор». Его слова приводятся на сайте команды.

Хоккеист заявил, что уже успел почувствовать себя в Челябинске комфортно. 31-летний норвежец назвал город приятным и уютным, а также положительно оценил арену и организацию в российском клубе. Он добавил, что уже немного прогулялся по центру и рассчитывает оправдать ожидания болельщиков «Трактора».

Хаукеланн также подчеркнул, что намерен обеспечивать стабильную игру и надежно защищать ворота команды. Он постарается сохранять спокойствие в матчах.

Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сравнил жизнь в США и России. Хоккеист признался, что в США скучает по дому и родным местам

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