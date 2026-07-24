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06:41, 24 июля 2026Спорт

Капризов сравнил жизнь в США и России

Хоккеист «Миннесоты» Капризов заявил, что в США скучает по России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ron Chenoy / Imagn Images / Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в подкасте Smol Talk сравнил жизнь в США и России. Выпуск опубликован на странице проекта в социальной сети во «ВКонтакте».

Хоккеист признался, что в США скучает по дому и родным местам. Он заявил, что дома ему по-настоящему комфортнее всего.
Капризов также рассказал, что часто проводит время один в Миннесоте, а свободные вечера и выходные посвящает компьютерным играм.

29-летний Капризов играет в НХЛ с 2020 года. Он олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА.

Ранее защитник омского «Авангарда» американец Джозеф Чеккони назвал преимущество России перед США. Хоккеист высоко оценил московское метро, назвав его значительно чище и безопаснее нью-йоркского.

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