15:04, 12 марта 2026Спорт

Американский хоккеист назвал преимущество России перед США

Хоккеист «Авангарда» Чеккони заявил, что метро в России лучше, чем в США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони назвал преимущество России перед США. Его слова приводит «Чемпионат».

Хоккеист высоко оценил московское метро, назвав его значительно чище и безопаснее нью-йоркского. Чеккони рассказал, что был поражен его чистотой, красотой станций и продуманным дизайном. По его словам, подземка в Нью-Йорке выглядит «отвратительно» и не идет в сравнение с московской.

Хоккеист посетил Красную площадь вместе с другом Брэндоном Биро, ранее игравшим за «Ак Барс» и «Спартак». Чеккони отметил, что не ожидал от московского метро такого уровня комфорта и эстетики.

Чеккони пополнил состав омского клуба летом. В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хоккеист провел 52 матча, в которых забросил одну шайбу и отдал 14 результативных передач.

