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08:11, 5 июня 2026Интернет и СМИ

Глава МИД Литвы подвергся риску увольнения из-за слов о Калининграде

Lrytas: Глава МИД Литвы Будрис может лишиться своего поста из-за слов о Калининграде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кястутис Будрис

Кястутис Будрис. Фото: Reuters

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис может быть уволен в ближайшем будущем из-за своего высказывания о Калининграде и Белоруссии. Об этом написал литовский новостной портал Lrytas со ссылкой на депутатов Сейма, передает РИА Новости.

Уточняется, что в последнее время министра раскритиковали за его резкие слова об атаке на Калининград и позиции в отношении Белоруссии.

«Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных», — допустил лидер партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас.

Ранее Будрис призвал НАТО «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у Североатлантического альянса есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы.

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