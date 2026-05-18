20:33, 18 мая 2026Бывший СССР

Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград

Варвара Кошечкина
Фото: Janis Laizans / Reuters

НАТО следует «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. Об этом заявил глава МИД Литвы Кестутис Будри в беседе со швейцарским изданием Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», — поделился он.

Ранее стало известно, что в Европе идет обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией. Среди возможных претендентов назвали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Сообщается, что Меркель имеет опыт взаимодействия с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, а Стубб ранее проявлял интерес к подобной роли, однако членство Финляндии в НАТО может осложнить его восприятие в России. Драги же воспринимается как наиболее нейтральный кандидат, но он публично не заявлял о готовности выступить в роли переговорщика.

