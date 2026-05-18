21:27, 18 мая 2026

Умер актер из «Звездных войн»

Умер озвучивший Йоду в «Звездных войнах» актер Том Кэйн
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер Том Кэйн, известный по озвучке Йоды в киновселенной «Звездных войн», скончался на 65-м году жизни. Об этом журналистам портала TMZ рассказал его представитель Зак Макгиннис.

Уточняется, что артист ушел из жизни в понедельник в больнице в Канзас-Сити в окружении семьи. Согласно словам источника, причиной смерти оказались осложнения, возникшие у Кэйна после инсульта, который он перенес в 2020 году.

Голосом Кэйна в культовом фильме говорил не только Йода, но и еще ряд персонажей космической франшизы. Он также поучаствовал озвучке около сотни картин. Помимо этого, его голос можно услышать на аттракционах в Диснейленде в США, Японии и Франции.

Неделю назад сообщалось о смерти актера Майкла Пеннингтона, сыгравшего в «Звездных войнах». Ему было 82 года.

