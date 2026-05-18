В Польше возмутились поступком Украины на «Евровидении»

Бохеньский: Польша должна пересмотреть отношения с Украиной после «Евровидения»

Польша должна пересмотреть отношения с Украиной и Израилем из-за итогов музыкального конкурса «Евровидение». Такое мнение высказал вице-председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский в эфире радиостанции RMF24.

Он отметил, что Тель-Авив и Киев не поддержали представительницу республики Алицию Шемплинскую, поставив ей ноль баллов во время голосования. Политик назвал это возмутительным, подчеркнув, что Варшаве следует задуматься, потому что «случайностей не бывает».

«Если наша певица получает максимальное количество баллов от немцев за свою песню, <…>, а потом вдруг оказывается, что она получает ноль баллов от Украины и Израиля, то, на мой взгляд, это повод пересмотреть взаимоотношения между странами», — сказал он.

Победителем «Евровидения-2026» стала участница от Болгарии DARA. По итогам голосования она набрала 516 баллов, 204 из которых получила от жюри и еще 312 — от зрителей.