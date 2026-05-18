Названы спонсоры вызволения Ермака из СИЗО

Бывший СССР
22:17, 18 мая 2026

РИА Новости: Залог за освобождение Ермака внесли только подконтрольные ему люди
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Залог за арестованного ранее бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака внесли только подконтрольные ему организации и люди. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, изначально Ермак рассчитывал, что его поддержат медийные личности, однако этого не произошло. Собеседник агентства уточнил, что деньги внесли семь юридических лиц, подконтрольных Ермаку, и семь физических лиц, в том числе его адвокаты и футбольный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Ранее стало известно, что за Андрея Ермака полностью внесли залог в размере 140 миллионов гривен. Сам экс-глава офиса Владимира Зеленского подчеркнул, что не собирается уезжать с Украины после выхода из СИЗО под залог по делу о коррупции.

