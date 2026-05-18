22:58, 18 мая 2026

Греция потребовала от Украины убрать дроны от своих берегов

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Panormitis Chatzigiannakis / Reuters

Греция потребовала от Украины убрать все морские дроны от греческих берегов. Об этом сообщило издание Ekathimerini со ссылкой на источники.

Было установлено, что найденный у острова Лефкада морской дрон был украинской моделью «Козак Мамай», а не Magura, как сообщалось ранее. По данным издания, предварительный отчет об инциденте уже представлен премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, который на основе полученных результатов примет решение о дальнейших действиях. «Из отчета становится ясно, что данное транспортное средство было частью более масштабной операции, спланированной Киевом», — говорится в материале.

Источники сообщили, что риск возможного попадания морского беспилотника по ошибке в танкер или даже пассажирское судно, а также вероятность нанесения большого ущерба окружающей среде потрясли Афины. Отмечается, что размеры данных беспилотных летательных аппаратов — не больше гидроцикла — делают обнаружение практически невозможным.

Ранее у берегов греческого острова Лефкас обнаружили украинский морской дрон. По одной из версий, безэкипажный катер предназначался для атак на суда российского теневого флота.

