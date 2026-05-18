Греция потребовала от Украины убрать дроны от своих берегов

Афины потребовали от Киева убрать морские дроны от греческих берегов

Греция потребовала от Украины убрать все морские дроны от греческих берегов. Об этом сообщило издание Ekathimerini со ссылкой на источники.

Было установлено, что найденный у острова Лефкада морской дрон был украинской моделью «Козак Мамай», а не Magura, как сообщалось ранее. По данным издания, предварительный отчет об инциденте уже представлен премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, который на основе полученных результатов примет решение о дальнейших действиях. «Из отчета становится ясно, что данное транспортное средство было частью более масштабной операции, спланированной Киевом», — говорится в материале.

Источники сообщили, что риск возможного попадания морского беспилотника по ошибке в танкер или даже пассажирское судно, а также вероятность нанесения большого ущерба окружающей среде потрясли Афины. Отмечается, что размеры данных беспилотных летательных аппаратов — не больше гидроцикла — делают обнаружение практически невозможным.

Ранее у берегов греческого острова Лефкас обнаружили украинский морской дрон. По одной из версий, безэкипажный катер предназначался для атак на суда российского теневого флота.