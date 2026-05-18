Военкор назвал обострением призыв МИД Литвы к НАТО напасть на Калининград

Военкор Котенок назвал обострением призыв Литвы к НАТО напасть на Калининград

Российский военкор Юрий Котенок оценил призыв главы МИД Литвы к НАТО напасть на Калининград. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«У прибалтийских лимитрофов опять обострение. На этот раз — у литовских», — высказался журналист.

Ранее 18 мая глава литовского МИД Кястутис Будрис призвал НАТО напасть на российский анклав. По его словам, силы альянса «должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде».

Власти российского региона назвали заявление Будриса истерикой.