Военкор назвал обострением призыв МИД Литвы к НАТО напасть на Калининград

Российский военкор Юрий Котенок оценил призыв главы МИД Литвы к НАТО напасть на Калининград. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«У прибалтийских лимитрофов опять обострение. На этот раз — у литовских», — высказался журналист.
Ранее 18 мая глава литовского МИД Кястутис Будрис призвал НАТО напасть на российский анклав. По его словам, силы альянса «должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде».
Власти российского региона назвали заявление Будриса истерикой.