Новый глава Венгрии дал обещание касательно России

Мадьяр: Венгрия обнародует цену, по которой покупала газ у России

Новое правительство Венгрии раскроет цену, по которой покупала у России газ. Такое обещание дал венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, передает Portfolio.

Он подчеркнул, что информация будет раскрыта «настолько, насколько это возможно», учитывая, что международный деловой контракт содержит конфиденциальную информацию.

«Очевидно, мы не можем опубликовать все, потому что есть конфиденциальные пункты, и мы должны это соблюдать. Но цены, действительно ли они такие выгодные, как говорило предыдущее правительство, мы обнародуем», — сказал политик.

Ранее Мадьяр поставил условие для вступления Украины в Евросоюз. «Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего», — отметил он.