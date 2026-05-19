Названы ответственные за слабую эрекцию факторы

Сексолог Ли Норен рассказала, что снижение сексуального влечения у мужчин может иметь много причин. Основные факторы, отвечающие за слабую эрекцию, она перечислила изданию Men's Fitness.

По словам Норен, на мужское сексуальное здоровье влияют диабет, высокое давление, хроническая боль и прием некоторых антидепрессантов. Также негативно сказываются недосып и постоянная усталость. «Стресс сильно влияет на уровень желания, и в этом нет ничего странного», — отметила специалистка.

Эксперт добавила, что проблемы с либидо могут быть связаны не только с физическим состоянием, но и с эмоциональными переживаниями. На желание влияют тревожность, давление общества, неуверенность в себе и ожидания, связанные с «идеальным» мужским образом. Кроме того, интерес к сексу может снижаться из-за напряжения в романтических отношениях.

Норен советует не игнорировать подобные изменения и сначала разобраться, действительно ли проблема имеет постоянный характер и причиняет дискомфорт. Если трудности наблюдаются долгое время, она рекомендовала сначала обратиться к врачу, чтобы исключить системные заболевания, а затем к психологу или сексологу.

Ранее уролог-андролог Максим Предель рассказал, какие факторы повышают риск развития недержания мочи. По словам специалиста, у женщин частой причиной нарушения мочеиспускания являются беременность и роды, а у мужчин — заболевания предстательной железы.