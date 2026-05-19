01:49, 19 мая 2026

Министр финансов США попал в неловкую ситуацию в Китае

Daily Beast: Бессента в Пекине не пустили на мероприятие из-за отсутствия бейджа
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yuri Gripas / Pool via CNP / Globallookpress.com

Министр финансов США Скотт Бессент попал в неловкую ситуацию во время визита в Китай — его не пустили на мероприятие из-за отсутствия аккредитационного бейджа. Об этом сообщает портал Daily Beast.

В материале сказано, что Бессент вступил в конфликт с сотрудниками службы безопасности. Один из них остановил главу ведомства, предположительно, у входа в Большой зал народных собраний в Пекине, обратив внимание, что у него нет бейджа.

«После короткого разговора помощники передают ему какой-то предмет, после чего его пропустили в здание», — пишет портал.

Ранее Бессент призвал Китай присоединиться к операции США по открытию Ормузского пролива.

