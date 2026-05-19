Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве

Собянин: ПВО уничтожила БПЛА, летевший на Москву

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожила вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

На место ЧП прибыли специалисты экстренных служб. Подробности инцидента не раскрываются, сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Утром 17 мая Собянин сообщил, что на подлете к столице сбито больше 130 беспилотников. В результате отражения атаки украинских дронов их обломки упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома погибли три человека, еще пятеро пострадали.