Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:39, 19 мая 2026Россия

Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве

Собянин: ПВО уничтожила БПЛА, летевший на Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожила вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

На место ЧП прибыли специалисты экстренных служб. Подробности инцидента не раскрываются, сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Утром 17 мая Собянин сообщил, что на подлете к столице сбито больше 130 беспилотников. В результате отражения атаки украинских дронов их обломки упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома погибли три человека, еще пятеро пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о предстоящей поездке в Китай

    Женщина рассказала о тяжелой жизни в секте многоженцев

    Россиянин описал полицию в Мексике фразой «странное ощущение для русского человека»

    В Китае оценили значение визита Путина в Пекин

    Трамп назначил Ирану дедлайн

    Финская активистка заявила о готовящейся провокации против России

    Женщина пошла домой к новому партнеру и услышала самую неожиданную в жизни просьбу

    В Киеве прокомментировали ультиматум премьера Венгрии Зеленскому

    В Европе спрогнозировали ход визита Путина в Китай

    Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok