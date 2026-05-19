Россия
03:11, 19 мая 2026Россия

Путин рассказал о предстоящей поездке в Китай

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению своего «давнего доброго друга», председателя КНР Си Цзиньпина. Видео речи российского лидера размещено на сайте Кремля.

Он отметил, что регулярный обмен визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне является неотъемлемой частью совместных усилий по развитию отношений между двумя странами и раскрытию их потенциала.

Путин раскрыл, что в ходе его двухдневного визита в Китай будут подняты темы политики, экономики, оборонной сферы, гуманитарных обменов и межчеловеческого общения. «То есть [страны] сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств», — указал он.

«При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», — резюмировал Путин.

Путин отправится с официальным визитом Китай во вторник, 19 мая. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В рамках двухдневного визита также запланирована встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном для обсуждения перспектив торгово-экономического сотрудничества.

