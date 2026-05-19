Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:28, 19 мая 2026Интернет и СМИ

В Китае оценили значение визита Путина в Пекин

Global Times: Визит Путина в Китай показывает зрелый характер между странами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай продолжает линию стратегического взаимодействия двух стран, которая активно развивается с 2014 года. На это указывает издание Global Times.

Автор материала обратил внимание, что «чем более турбулентной становится международная ситуация, тем очевиднее проявляется зрелый, стабильный и устойчивый характер китайско-российских отношений». «Нынешний визит президента Путина является продолжением этого стратегического взаимодействия», — говорится в статье. Отмечается, что Путин и лидер КНР Си Цзиньпин поддерживают тесные контакты по важнейшим международным и региональным вопросам.

Ранее испанская газета El Mundo писала, что предстоящий визит Владимира Путина в КНР показывает стремление Пекина продемонстрировать нерушимость партнерства с Москвой.

Поездка российского лидера в Пекин состоится 19-20 мая. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о предстоящей поездке в Китай

    Женщина рассказала о тяжелой жизни в секте многоженцев

    Россиянин описал полицию в Мексике фразой «странное ощущение для русского человека»

    В Китае оценили значение визита Путина в Пекин

    Трамп назначил Ирану дедлайн

    Финская активистка заявила о готовящейся провокации против России

    Женщина пошла домой к новому партнеру и услышала самую неожиданную в жизни просьбу

    В Киеве прокомментировали ультиматум премьера Венгрии Зеленскому

    В Европе спрогнозировали ход визита Путина в Китай

    Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok