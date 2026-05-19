Бывший СССР
04:21, 19 мая 2026

Раскрыто предсказание гадалки Ермака Зеленскому

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Владимиру Зеленскому предрекли сложный 2026 год и борьбу не на жизнь, а на смерть. Такое предсказание сделала астролог экс-руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, передает РИА Новости со ссылкой на ее соцсети.

Как пояснила Вероника Аникиевич, известная как Вероника Феншуй, к такому выводу она пришла после того, как посмотрела соляр — астрологический прогноз на год. «Год не будет простым… речь идет про борьбу не на жизнь, а на смерть», — приводит ее сообщение агентство. В связи с этим гадалка посоветовала Зеленскому перестать «играть в демократию».

Аникиевич — гадалка, с которой, по версии следствия, советовался по служебным вопросам экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Политик якобы отправлял женщине даты рождения кандидатов на посты.

Ранее высший антикоррупционный суд Украины запретил Ермаку общаться с гадалкой Аникиевич. Ее фамилия оказалась в списке подозреваемых и свидетелей дела, который зачитал судья, оглашая свое решение о взятии экс-главы ОП под стражу.

