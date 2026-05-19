«Мы не дружим против кого-либо». Путин обратился к гражданам Китая перед поездкой в Пекин

Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Пекин обратился к гражданам Китая и заявил, что рад в очередной раз посетить Поднебесную по приглашению своего «давнего доброго друга», председателя КНР Си Цзиньпина. Видео речи российского лидера размещено на сайте Кремля.

Он отметил, что регулярный обмен визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне является неотъемлемой частью совместных усилий по развитию отношений между двумя странами и раскрытию их потенциала.

Путин раскрыл, что в ходе его двухдневного визита в Китай будут подняты темы политики, экономики, оборонной сферы, гуманитарных обменов и межчеловеческого общения. «То есть [страны] сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств», — указал он.

Как отметил лидер страны в видеообращении, тесная связка России и КНР является стратегической. Такой тандем в глобальном смысле играет стабилизирующую роль, пояснил Путин.

Мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания Владимир Путин президент РФ

Такая парадигма позволяет Москве и Пекину скоординированно выступать в защиту международного права и положений устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности, указал лидер России.

Главной целью визита назвали закрепление российско-китайского партнерства

Поездка Путина приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В рамках двухдневного визита также запланирована встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном для обсуждения перспектив торгово-экономического сотрудничества.

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям и координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что визит Путина в Пекин имеет большое значение, потому что он выводит российско-китайские отношения из формата обычной дипломатической повестки в плоскость долгого политического проектирования.

Главная цель визита, отметил парламентарий, состоит в том, чтобы закрепить высокий уровень российско-китайского партнерства и показать, что Москва и Пекин связывают свои интересы не с кратким политическим моментом, а с более глубокой перестройкой международной системы. Для России, обратил внимание депутат, это особенно значимо. По его словам, в условиях санкционного давления, попыток изоляции и западного контроля над финансовыми, технологическими и логистическими потоками сотрудничество с Китаем дает Москве пространство для маневра, расширяет рынки сбыта, поддерживает промышленную кооперацию, усиливает энергетическое направление и помогает развивать расчеты в национальных валютах.

Трамп провалил визит в Пекин

13-15 мая состоялся визит в Китай президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома обсудил с Си Цзиньпином торговлю, Тайвань, Иран и украинский конфликт. Вместе с ним в Китай приехали крупнейшие американские бизнесмены — от главы Apple Тима Кука до основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.

По утверждению Трампа, в ходе поездки были заключены «фантастические» сделки и подтверждены очень крепкие отношения с Пекином. Однако в американских СМИ поездку назвали провальной: по оценкам журналистов, делегация не добилась ни торговых уступок, ни изменения позиции Китайской Народной Республики по важнейшим для США мировым вопросам.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отметил, что Китай получил от США важную промежуточную уступку по Тайваню — американский лидер призвал тайваньские власти к большей сдержанности и объявил, что не поддержит провозглашение независимости Тайваня.