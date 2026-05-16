Strategic Culture: Визит Трампа в Китай подтвердил упадок мирового лидерства США

Государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай стал знаковым событием во многих отношениях. На это указало издание Strategic Culture.

По мнению автора статьи, визит американского лидера фактически свидетельствует об окончании периода глобального лидерства США. «Ушло в прошлое хвастовство, которое Трамп ранее демонстрировал по отношению к Китаю <...> Китай превращается в мировую экономическую сверхдержаву, и США осторожно идут по этому пути», — говорится в статье.

Ранее журналисты Daily Beast заявили, что Трамп не добился результатов ни по одному вопросу в ходе визита в Китай. Помимо прочего, лидер КНР Си Цзиньпин не дал Вашингтону ответа относительно ослабления экспортных ограничений со стороны Китая.