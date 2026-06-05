Внешний вид Арианы Гранде взволновал пользователей сети из-за части тела

Американская певица и актриса Ариана Гранде взволновала фанатов одной частью тела в новом музыкальном клипе. На комментарии, размещенные в соцсети X, обратил внимание Daily Mail.

32-летняя поп-звезда выпустила музыкальное видео на первый сингл со своего грядущего альбома Petal. На кадрах она предстала в желтом платье без рукавов с V-образным вырезом, который подчеркнул проступающие сквозь кожу грудную клетку и ключицы.

Пользователей сети напугала фигура Гранде, о чем они заявили в своих соцсетях. «Бедная девушка, выглядит такой изможденной и ужасно уставшей», «Извините, но она выглядит больной. Без обид, она потрясающая и все такое, но выглядит очень худой, и видны ее кости», «Я не понимаю, почему Ариана так одержима демонстрацией своей грудной клетки», — высказались они.

В феврале Ариана Гранде высмеяла Vogue за нелепую деталь на ее фото. Японская версия журнала опубликовала снимки со звездой, которые позже были удалены.