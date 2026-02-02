Реклама

Ценности
09:13, 2 февраля 2026

Ариана Гранде высмеяла Vogue за нелепую деталь на ее фото

Певица Ариана Гранде отреагировала на шестой палец на ее фото в журнале Vogue
Мария Винар

Фото: Monica Schipper / Getty Images

Американская певица и актриса Ариана Гранде высмеяла журнал Vogue за нелепую деталь на ее фото. Об этом пишет Page Six.

Японская версия журнала опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) снимки с Гранде, которые позже были удалены. На них она позировала в мини-платье люксового бренда Dior, оформленном изображениями в виде цветов. Внимание поклонников привлек шестой палец на руке знаменитости. Из-за этого они начали отмечать ее в комментариях под постом.

Гранде, в свою очередь, быстро отреагировала на сообщения фанатов. «О боже, как забавно. Мне говорили, что мне нужны дополнительные конечности, чтобы сесть за новый альбом. Спасибо за эти», — с иронией написала звезда под публикацией.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Ариана Гранде впервые за три года сменила имидж.

