Раскрыты детали массированного ночного удара ВСУ по регионам России

В ночь на 4 июня средства ПВО сбили над Россией 272 украинских БПЛА

В ночь с 3 на 4 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России более 270 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Детали налета раскрыли в Министерстве обороны России, заявление ведомства приводит РИА Новости.

Как сообщили в Минобороны, в ходе массированного ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) были атакованы 11 российских регионов. Среди прочих были атакованы Орловская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская и Тамбовская области, а также Республика Крым. Кроме того, несколько летательных аппаратов были уничтожены над Азовским и Черным морями.

Все сбитые БПЛА относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что в Крыму несколько человек получили ранения при атаке ВСУ, трое из них не выжили.