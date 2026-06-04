ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:24, 4 июня 2026Россия

Раскрыты детали массированного ночного удара ВСУ по регионам России

В ночь на 4 июня средства ПВО сбили над Россией 272 украинских БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В ночь с 3 на 4 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России более 270 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Детали налета раскрыли в Министерстве обороны России, заявление ведомства приводит РИА Новости.

Как сообщили в Минобороны, в ходе массированного ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) были атакованы 11 российских регионов. Среди прочих были атакованы Орловская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская и Тамбовская области, а также Республика Крым. Кроме того, несколько летательных аппаратов были уничтожены над Азовским и Черным морями.

Все сбитые БПЛА относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что в Крыму несколько человек получили ранения при атаке ВСУ, трое из них не выжили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия готовилась сбивать дроны ВСУ, летевшие на Петербург. Разведка страны заранее выяснила детали готовящейся атаки

    Захарова назвала самоубийством отказ ЕС от сотрудничества с Россией

    Россия резко нарастила экспорт одного вида топлива

    Стало известно об угрозе жизни Вучича из-за криминальных кланов

    В МИД сделали заявление о похищенной в рабство молодой россиянке

    Назван один из самых вредных соков

    ВСУ оборудовали позиции у кладбища в ДНР

    Стало известно о возвращении поставок по «Дружбе» к нормальному уровню

    Раскрыты детали массированного ночного удара ВСУ по регионам России

    ФСБ задержала россиянина за передачу СБУ данных о Российской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok