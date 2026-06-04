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01:56, 4 июня 2026Россия

Глава Крыма рассказал о погибших в результате атаки ВСУ

Аксенов: ВСУ атаковали Симферополь, 3 человека погибли
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нежилые объекты в Симферополе, предварительно, три человека погибли. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что еще семь человек пострадали. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал Аксенов.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Севастополе.

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