Глава Крыма рассказал о погибших в результате атаки ВСУ

Аксенов: ВСУ атаковали Симферополь, 3 человека погибли

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нежилые объекты в Симферополе, предварительно, три человека погибли. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что еще семь человек пострадали. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал Аксенов.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Севастополе.