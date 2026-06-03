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23:54, 3 июня 2026Россия

ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: Средства ПВО сбили 7 БПЛА в Севастополе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Севастополе. Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил глава города Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере «Макс».

«На Северной стороне в одном из СНТ горит крыша на 2-этажном частном доме из-за упавших обломков сбитого БПЛА. Никто из людей не пострадал», — написал губернатор Севастополя.

Развожаев призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму.

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