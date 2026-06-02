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00:07, 3 июня 2026Россия

ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму

ВСУ атаковали пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Об этом сообщает Военблогер Борис Рожин.

Несколько вагонов получили повреждения. Утверждается, что в результате обстрела есть пострадавшие, в том числе дети. Кроме того, пострадала инфраструктура вокзала. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь «Гранд Сервис Экспресс» в мессенджере Max сообщил, что станция закрыта для посадки и высадки пассажиров до особого распоряжения. Поезда из Крыма задерживаются.

Вечером 2 июня Минобороны РФ сообщило, что ВСУ совершили массированный налет беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на регионы России. Системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тульская области, а также Крым.

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