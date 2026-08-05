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19:12, 5 августа 2026 (обновлено: 19:15, 5 августа 2026)Интернет и СМИ

Известного блогера госпитализировали после напугавшего зрителей прямого эфира

Американского блогера Переса Хилтона госпитализировали после прямого эфира в TikTok
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Duane Prokop / Getty Images for Wellness Your Way Festival

Американского блогера Марио Армандо Лавандейра-младшего, более известного как Перес Хилтон, госпитализировали после прямого эфира. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что 2 августа Хилтон вел прямую трансляцию в соцсети TikTok, во время которой начал наносить себе увечья. Зрители эфира испугались за его состояние и вызвали экстренные службы. Блогера доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Перес Хилтон прославился в 2000-х годах как автор скандального блога о личной жизни звезд. Позднее в автобиографии, вышедшей в 2020 году, блогер признался, что жалеет о том, что распускал слухи об известных людях.

Ранее стало известно, что популярный российский блогер Саша Теслонд (настоящее имя — Александр Попов), которого сбил мотоцикл в Париже, перенес операцию. После хирургического вмешательства он пожаловался на адскую боль.

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