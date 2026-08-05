Стадо капибар присоединилось к заседанию парламента

В Бразилии капибары зашли в парламент перед голосованием

В бразильском штате Мату-Гросу стадо капибар ворвалось в здание законодательного собрания и присоединилось к парламентариям, которые готовились к голосованию. Об этом сообщает Associated Press.

Капибары зашли в здание парламента в столице штата Куябе через парадный вход, чем изрядно удивили депутатов. Здание соседствует с парком, где живут дикие животные, поэтому капибары, видимо, просто решили расширить свой ареал обитания.

Сотрудница парламента Наяра Буэно, заснявшая неожиданный визит капибар на видео, попыталась вывести их обратно в парк. По ее словам, звери появляются в здании и рядом с ним довольно часто, так что сотрудники уже привыкли их видеть.

Капибары не нанесли никакого ущерба зданию и людям. Они постояли, посмотрели на депутатов, после чего удалились прочь.

Ранее сообщалось, что в российских зоопарках возник дефицит капибар. Хотя капибара не является редким животным, однако на него никто не обращал внимания до недавних пор. Теперь капибара крайне популярна, поэтому многие зоопарки стали поддерживать тренд и приобретать ее в свои коллекции.