Писарев: В российских зоопарках возник дефицит капибар

В российских зоопарках возник дефицит капибар, об этом рассказал РИА Новости директор Барнаульского зоопарка, член президиума Союза зоопарков и аквариумов Сергей Писарев.

Он отметил, что капибара не является редким животным, однако на него никто не обращал внимания до недавних пор. Теперь капибара крайне популярна, поэтому многие зоопарки стали поддерживать тренд и приобретать ее в свои коллекции.

Проблема заключается в том, что в России очень мало зоопарков, где капибары могут размножаться. Каждой паре нужен свой бассейн с водой температурой 26 градусов, и соответственно, отдельное помещение. Это требует вложений как денег, так и времени.

Ранее россиянин встретился с лосем и назвал его капибарой. Мужчина отправился отдыхать на Голубое озеро в Бердске. Пока он стоял на берегу, в воду с другой стороны прыгнул лось. Его бердчанин и принял за экзотическое животное.

