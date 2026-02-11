Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:19, 11 февраля 2026Из жизни

В российских зоопарках возник дефицит капибар

Писарев: В российских зоопарках возник дефицит капибар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В российских зоопарках возник дефицит капибар, об этом рассказал РИА Новости директор Барнаульского зоопарка, член президиума Союза зоопарков и аквариумов Сергей Писарев.

Он отметил, что капибара не является редким животным, однако на него никто не обращал внимания до недавних пор. Теперь капибара крайне популярна, поэтому многие зоопарки стали поддерживать тренд и приобретать ее в свои коллекции.

Проблема заключается в том, что в России очень мало зоопарков, где капибары могут размножаться. Каждой паре нужен свой бассейн с водой температурой 26 градусов, и соответственно, отдельное помещение. Это требует вложений как денег, так и времени.

Ранее россиянин встретился с лосем и назвал его капибарой. Мужчина отправился отдыхать на Голубое озеро в Бердске. Пока он стоял на берегу, в воду с другой стороны прыгнул лось. Его бердчанин и принял за экзотическое животное.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Воскрес" вопреки последним вбросам». Рамзан Кадыров показал кадры ужина с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП с его кортежем

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    В России оценили перспективы возобновления поставок энергоресурсов в Европу

    Россиянам назвали обязательные шаги по подготовке автомобиля к весне

    Россиянам предложат автомобили новой псевдороссийской марки

    Пропавшая девушка оставила после себя змеиную кожу и привела деревню в ужас

    Актера из «Доктора Кто» задержали по подозрению в сексуальном насилии

    Десять человек погибли в результате стрельбы в школе

    Мужчинам назвали две самые распространенные причины боли в пенисе после секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok