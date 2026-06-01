Мощный удар российских авиабомб по укрепрайону ВСУ сняли на видео

Опубликовано видео удара российских авиабомб по укрепрайону ВСУ в Харьковской области

В сети появились кадры боевой работы российской авиации по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Видео опубликовал военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

На видео запечатлено, как крылатые авиационные бомбы поражают лесополосу, где находился укрепленный район противника в районе населенного пункта Сосновка.

До этого было размещено видео, на котором запечатлен результат применения фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000. Удар пришелся по пункту временной дислокации (ПВД) 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Николаевка.