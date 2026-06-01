Наука и техника
06:02, 1 июня 2026

Назван секрет стабильного интернета дома

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vadim Bogulov / Unsplash

Разные домашние устройства посоветовали подключать к разным сетям Wi-Fi. Об этом сообщает издание XDA.

Авторы медиа напомнили, что большинство современных роутеров может работать сразу с несколькими частотами — 2,4 и 5 гигагерц. Это позволяет обеспечить большую пропускную способность сети и распределить нагрузку на маршрутизатор. Однако подключение всех домашних устройств к одной частоте 5 герц специалисты назвали ошибкой.

Колумнист XDA Танвир Сингх объяснил, что канал 5 герц многие считают панацеей — пользователи переключают свой роутер на эту частоту, забывая про стандартный диапазон 2,4 герц. Секретом стабильного и быстрого интернета Сингх назвал использование двух частотных диапазонов одновременно.

Специалист отметил, что частота 5 герц быстрее 2,4 герц, однако высокочастотные волны хуже проходят сквозь препятствия в виде стен. Поэтому он рекомендовал создать в приложении своего роутера две отдельные Wi-Fi-сети — 2,4 и 5 герц — и примерно поровну разделить между ними гаджеты.

В качестве примера он привел телевизор, который работает только на стандартной частоте. С другой стороны, современный смартфон можно подключить к каналу 5 герц. «С этим способом вы оптимизируете свою сеть и избежите ненужных перегрузок и проблем с покрытием сигнала», — подытожил журналист.

В конце мая журналисты издания BGR назвали перегрев главной причиной выхода роутера из строя. При этом они отметили, что роутеры рассчитаны на то, чтобы работать круглосуточно и еженедельно.

