Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 22 мая 2026Наука и техника

Названа главная причина смерти роутеров

BGR: Для защиты роутеров от перегрева посоветовали правильно размещать их
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Перегрев назвали главной причиной выхода роутеров из строя. Об этом сообщает издание BGR.

По словам авторов медиа, составленное ими руководство по продлению жизни роутеров стало актуально в период летней жары. Они отметили, что роутеры рассчитаны на то, чтобы работать круглосуточно и еженедельно, но при ошибках в эксплуатации устройства могут перегреваться и выходить из строя.

Специалисты назвали ключевым в защите оборудования от перегрева его правильное размещение. Девайс стоит установить на открытом месте, чтобы решетки для пассивного охлаждения не были заблокированы. Также не стоит ставить его под прямыми солнечными лучами.

В заметке говорится, что если роутер будет стоять на полу, то нужно немного приподнять аппарат — так на нем будет медленнее скапливаться пыль. Мельчайший мусор авторы отчета назвали опасным, так как грязь и пыль могут попасть в отверстия в корпусе и затруднить процесс пассивного охлаждения аппарата. В крайнем случае, если роутер часто и сильно перегревается, журналисты рекомендовали разместить рядом с ним вентилятор. По их словам, подойдет даже компактная модель на батарейках или USB-питании.

В начале мая специалисты BGR назвали резкое падение скорости и ошибки при подключении к сети признаками скорой смерти роутера. Также у таких устройств могут возникнуть проблемы с электропитанием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком Сырский заявил о новой стратегии ВСУ. Какие шаги пытается предпринять украинское командование?

    Жители одной страны «кроют матом» свое правительство из-за ВСУ

    Агент Кокорина рассказал о нежелании футболиста возвращаться в Россию

    Названа главная причина смерти роутеров

    Россиянам дали рекомендации по выбору качественного солнцезащитного крема

    Сбитие украинского БПЛА над страной НАТО назвали предупреждением Киеву

    Звезда реалити-шоу попала в больницу из-за несчастного случая

    В Германии встревожились из-за инициативы Мерца по Украине

    В России предложили не брать деньги за платные дороги в одном случае

    Стало известно об исчезновении одного подразделения на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok