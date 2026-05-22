Россия
07:16, 22 мая 2026Россия

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в российском селе

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая атаковал автомобиль в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба (ОШ) Белгородской области.

В результате атаки ранение грудной клетки, а также множественные осколочные ранения лица, рук и ног получил мужчина. В тяжелом состоянии он был доставлен в областную клиническую больницу.

Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство повреждено.

В семь утра в регионе была объявлена угроза повторной атаки БПЛА. Всех жителей попросили оставаться дома или же пройти в укрытие.

Ранее ВСУ атаковали Ярославскую область. Из-за вражеских беспилотников был перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы, в данный момент движение уже восстановлено.

