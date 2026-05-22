Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:10, 22 мая 2026Экономика

Москвичей предупредили о пике холода и осенних дождях с ветром

Тишковец: Москву на следующей неделе ожидает пик холода
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В столичном регионе на следующей неделе ожидается пик холода. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в четверг ночью температура воздуха в Москве опустится до плюс пяти градусов, дневная температура не превысил плюс 13 градусов. При этом похолодание будет сопровождаться проливными дождями и плотным северным ветром. «Запахнет осенней прохладой», — предупредил эксперт.

Ранее москвичам назвали время купального сезона. По словам начальника отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева, начать плавать можно будет в конце мая, когда вода в Москве-реке прогреется до плюс 18 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны опубликовало заявление о массированном ночном ударе ВСУ по России

    В африканской стране протестующие подожгли центр лечения больных Эболой

    Раскрыт план генсека НАТО по удержанию Трампа в альянсе

    Жуков раскрыл главный девиз группы «Руки вверх!»

    Москвичей предупредили о пике холода и осенних дождях с ветром

    Дезертир выслушал приговор в российском суде

    Долгожданное Трампом мероприятие попало под угрозу из-за Украины

    Одержимый молодостью миллионер начал эксперименты над возлюбленной

    Названа опасность мясных нарезок

    Представлен смартфон со съемным дисплеем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok