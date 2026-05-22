Москвичей предупредили о пике холода и осенних дождях с ветром

Тишковец: Москву на следующей неделе ожидает пик холода

В столичном регионе на следующей неделе ожидается пик холода. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в четверг ночью температура воздуха в Москве опустится до плюс пяти градусов, дневная температура не превысил плюс 13 градусов. При этом похолодание будет сопровождаться проливными дождями и плотным северным ветром. «Запахнет осенней прохладой», — предупредил эксперт.

Ранее москвичам назвали время купального сезона. По словам начальника отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева, начать плавать можно будет в конце мая, когда вода в Москве-реке прогреется до плюс 18 градусов.