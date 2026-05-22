Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:42, 22 мая 2026Бывший СССР

Пашинян рассказал о ссоре с Москвой

Пашинян: Армения не будет ссориться с Россией из-за несопоставимости масштабов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Армения не будет ссориться с Россией из-за несопоставимости масштабов двух стран. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе брифинга, трансляцию которого вело агентство Armenpress.

Так Пашинян ответил на вопрос о кризисе в отношениях Москвы и Еревана. «Я ранее говорил и сейчас повторю – Армения никогда не была и не будет задействована в антироссийских действиях», — подчеркнул политик.

Премьер Армении назвал Россию сверхдержавой, отметив, что с ее интересами нужно считаться.

В ходе того же брифинга Никол Пашинян задался вопросом, почему президент Украины Владимир Зеленский не должен был приезжать в республику, во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Этот момент вызвал у главы армянского кабмина чувство недоумения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян рассказал о ссоре с Москвой

    Роднина высказалась об уходе сына Плющенко под флаг Азербайджана

    Россиянин с оружием в отделе угрожал полицейскому

    Рвущийся в ЕС союзник России заявил о договоренности с Москвой по цене на газ

    Награжденный медалями за храбрость ветеран СВО стал замминистра в российском регионе

    SpaceX отложила испытательный полет Starship

    Жителей Подмосковья предупредили о возможном смерче

    Россиян предупредили о скрывающихся за покраснением глаз болезнях

    Россиянин описал жизнь в разъездах словами «путешествия ломают»

    Разработчика российских процессоров заподозрили в «переклейке шильдика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok