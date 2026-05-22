Пашинян рассказал о ссоре с Москвой

Пашинян: Армения не будет ссориться с Россией из-за несопоставимости масштабов

Армения не будет ссориться с Россией из-за несопоставимости масштабов двух стран. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе брифинга, трансляцию которого вело агентство Armenpress.

Так Пашинян ответил на вопрос о кризисе в отношениях Москвы и Еревана. «Я ранее говорил и сейчас повторю – Армения никогда не была и не будет задействована в антироссийских действиях», — подчеркнул политик.

Премьер Армении назвал Россию сверхдержавой, отметив, что с ее интересами нужно считаться.

В ходе того же брифинга Никол Пашинян задался вопросом, почему президент Украины Владимир Зеленский не должен был приезжать в республику, во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Этот момент вызвал у главы армянского кабмина чувство недоумения.