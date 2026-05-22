09:18, 22 мая 2026

Рвущийся в ЕС союзник России заявил о договоренности с Москвой по цене на газ

Пашинян заявил о невозможности подорожания российского газа для Армении
Анатолий Акулов (редактор)
Никол Пашинян. Фото: Sputnik / Sergei Bulkin / Pool / Reuters

Поставляемый в Армению российский природный газ не может подорожать для Еревана, даже если Москва захочет повысить стоимость топлива. Об этом заявил премьер-министр постсоветской страны Никол Пашинян, его слова приводит РИА Новости.

Все дело в особенностях заключенного контракта. В документе, пояснил глава правительства, четко прописана конкретная стоимость поставок. Она не может измениться в долгосрочной перспективе. По этой причине, констатировал он, Армения защищена от ценовых спекуляций. «Подорожания газа не может быть, так как у нас есть действующий договор», — заключил Пашинян.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цена на газ из РФ для Армении значительно ниже в сравнении со стоимостью поставок отечественного топлива для европейских стран. В первом случае речь идет о 600 долларах за тысячу кубометров, а во втором — о 177,5 доллара. Таким образом, российский газ Армении обходится более чем втрое дешевле, чем государствам Евросоюза.

Пашинян неоднократно заявлял о стремлении Армении стать членом Евросоюза (ЕС). Это станет одной из главных задач местных властей в среднесрочной перспективе. В России заявляли о невозможности нахождения Армении одновременно и в Таможенном, и в Европейском союзе. На этом фоне Путин призывал Ереван определиться с итоговым выбором. По оценке заместителя секретаря Совбеза РФ Алексея Шевцова, вступление в ЕС обойдется Армении примерно в 23 процента ее валового продукта.

