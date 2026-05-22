ВМФ России вывел в море 13 атомных подлодок

10:05, 22 мая 2026

Эксперт Литовкин: ВМФ России на учениях вывел в море 13 атомных подлодок
Иван Потапов

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России в ходе учений ядерных сил, проходивших с 19 по 21 мая, вывел в море 13 атомных подлодок. На это обратил внимание газеты «Известия» военный эксперт Виктор Литовкин.

Специалист отметил масштаб маневров. «По его словам, впервые официально сообщалось о выходе в Мировой океан сразу 13 атомных подводных лодок», — говорится в публикации.

Литовкин связал состоявшиеся учения с недавним испытанием ядерного комплекса «Сармат». По его мнению, таким образом Москва посылает сигнал Западу.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские атомные подводные лодки вышли в море на учения.

Также в мае командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

