Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:46, 22 мая 2026Мир

Рютте высказался об изменении роли США в НАТО

Рютте: Тенденция снижения зависимости Европы от США в рамках НАТО продолжится
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Тенденция снижения зависимости европейских стран от США в рамках Североатлантического альянса будет продолжатся. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«США будут играть ключевую роль в Европе как в ядерной обороне, так и в традиционной обороне, поэтапно усиливая ее (...) Но давайте внесем ясность: траектория, по которой мы движемся, — а именно, укрепление Европы и НАТО, с постепенным уменьшением зависимости от одного союзника [США] с течением времени — будет продолжена», — подчеркнул он.

Также Рютте поприветствовал объявление президента США Дональда Трампа о переброске 5 тысяч военнослужащих в Польшу.

Ранее стало известно, что Трамп в недавнем телефонном разговоре отчитал главу Пентагона Пита Хегсета из-за принятого им решения приостановить переброску войск в Польшу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан и глава МИД Украины встретились и обсудили один вопрос

    Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин

    Раскрыто число предотвращенных в России терактов за 2026 год

    На Западе оценили сохранность российского ЯО в Белоруссии

    Российский боец дважды выходил после взрывов на СВО без единого ранения

    В России резко выросло число ввезенных машин из одной страны

    В Раде рассказали о подготовке к отстранению Зеленского

    Российские таксисты пожаловались на снижение прибыли

    В российском регионе неизвестные с оружием напали на подростка

    Рютте высказался об изменении роли США в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok