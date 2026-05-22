11:27, 22 мая 2026

В России высказались об ответе на удар ВСУ по колледжу

Карина Мирзоян
Фото: Глава ЛНР Леонид Пасечник / РИА Новости

Пора наносить превентивные удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ), сегодня это основная задача Вооруженных сил (ВС) России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что нужно не допускать нанесения ударов, аналогичных атаке ВСУ на колледж.

Ранее стало известно, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Старобельский профессиональный колледж педагогического университета пострадали 35 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, в момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

«Пора уже начинать задавать вопросы и наносить превентивные удары. Это основная задача наших Вооруженных сил на сегодня, особенно когда дело касается детей. Нужно наносить удары и не допускать нанесения ударов по таким объектам. И усилить противовоздушную оборону, не только военные объекты прикрывать. Мы все-таки надеялись, что хоть какие-то правила [президент Украины Владимир] Зеленский будет соблюдать и не наносить удары вот по таким абсолютно мирным объектам, где дети, где школьники», — сказал Колесник.

Депутат подчеркнул, что возмездие неотвратимо, и Россия нанесет ответный удар по ВСУ.

«Видимо, берут пример со своих американских коллег в школе для девочек в Иране. Но я хочу сказать, что возмездие неотвратимо, здесь даже вариантов нет. Все время мы отвечаем, если такие наносятся удары террористические. Украина является страной-террористом, Зеленский сам главный террорист. И те, кто его поддерживают, пусть тоже не питают иллюзий. Но ее [Украины] методы войны стали такими. Надо колледжи, где дети, тщательно прикрывать средствами противовоздушной обороны, там есть разные варианты прикрытия. Потому что Зеленский уже не гнушается ничем», — добавил Колесник.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал терактом атаку ВСУ на колледж в Старобельске. По словам посла, виновные в атаке на колледж понесут наказание. Мирошник отметил, что ответственность понесут представители Вооруженных сил Украины как за военное преступление.

