12:01, 22 мая 2026Экономика

Россия резко нарастила поставки ключевой агрокультуры в Китай

Экспорт российской пшеницы в Китай увеличился почти втрое в январе-апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам первых четырех месяцев 2026 года суммарная стоимость поставок российской пшеницы в Китай увеличилась почти втрое в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте экспорта ключевой агрокультуры РФ в КНР сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) азиатской страны.

За отчетный период стоимость отгрузок российской пшеницы в Китай достигла отметки в 5,99 миллиона долларов. При этом все партии были отправлены в КНР в январе-марте, в апреле экспорт в данном направлении не осуществлялся.

Несмотря на резкий рост экспорта, Россия сильно отстала от крупнейших поставщиков пшеницы на китайский рынок. Лидером рейтинга оказалась Канада с результатом 303,2 миллиона долларов, в топ-3 также вошли Австралия (204,9 миллиона) и Аргентина (95,1 миллиона).

Азиатско-Тихоокеанский регион не является для России ключевым направлением сбыта пшеницы. Ключевым покупателем отечественной агрокультуры остаются Египет и Турция. В июле-марте отгрузки в первом направлении увеличились на 2 процента, до 7,8 миллиона тонн, а во втором — в 2,6 раза, до более чем 6 миллионов.

