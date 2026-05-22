Культура
12:49, 22 мая 2026Культура

Раскрыто самочувствие Маклакова на фоне сообщений об экстренной госпитализации

Менеджер Алексея Маклакова опровергла сообщения о госпитализации актера
Ольга Коровина

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Менеджер заслуженного артиста России Алексея Маклакова, наиболее известного по сериалу «Солдаты», опровергла сообщения о его экстренной госпитализации. Ее комментарий передает Super.

По словам представителя актера, 21 мая он играл в спектакле, а в данный момент находится на примерке. Менеджер подчеркнула, что здоровью Маклакова ничего не угрожает. «Это все неправда! Ни один из разов, что про него писали! Не понимаю, какая сволочь придумывает это», — заявила она.

Ранее Telegram-канал Mash cообщил, что Маклакову потребовалась госпитализация из-за сильной боли в животе. По данным источника, из-за острого панкреатита 65-летний артист провел в стационаре неделю.

