Рубио раскрыл неожиданные детали переговоров с Ираном

Рубио: Наблюдается небольшой прогресс в переговорах США и Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении «некоторого небольшого прогресса» в переговорах с Ираном. Его слова приводит The Guardain.

«Я не хочу преувеличивать, но наблюдается некоторый прогресс, и это хорошо. Основные принципы остаются прежними. Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием, просто не сможет», — подчеркнул дипломат.

Рубио добавил, что Вашингтону необходимо «решить проблему высокообогащенного урана» и восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что окончательный проект возможного соглашения между США и Ираном об урегулировании конфликта, достигнутый при посредничестве Пакистана, должен быть объявлен в течение нескольких часов.