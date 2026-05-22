Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:25, 22 мая 2026Мир

США разместят опасное оружие в прилегающем к России регионе

США разместят в Японии ракетные комплексы Typhon, вызывавшие опасения России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tim Kelly / Reuters

США временно разместят ракетные комплексы Typhon в Японии, вызывавшие озабоченность России после проведенных японско-американских учений. Об этом сообщило японское посольство в России, текст письма поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В дипведомстве указали, что с 22 июня по 1 июля и в сентябре пройдут совместные военные учения двух стран под названиями Valiant Shield (Доблестный щит) и Orient Shield (Восточный щит) соответственно. В рамках этих мероприятий американская сторона развернет ракетный комплекс Typhon на авиабазе Морских сил самообороны Японии Каноя.

«Развертывание носит исключительно учебный и временный характер и не предполагает постоянного размещения. США планируют вывести комплекс (...) к середине октября (...). Далее планируется его хранение на военной базе США в Японии, что не представляет собой постоянного размещения», — отмечается в тексте заявления.

Материалы по теме:
«Корейский сценарий не сработает» 75 лет назад началась война в Корее. Почему про нее вспоминают, говоря о конфликте на Украине?
«Корейский сценарий не сработает»75 лет назад началась война в Корее. Почему про нее вспоминают, говоря о конфликте на Украине?
25 июня 2025
«Масштаб поражает». Мировая держава готовится к конфликту с США. Где может произойти столкновение с американскими войсками?
«Масштаб поражает». Мировая держава готовится к конфликту с США. Где может произойти столкновение с американскими войсками?
25 марта 2026
«Ядерный зонтик становится все более дырявым» Зачем США строят азиатское НАТО у границ России и как это изменит баланс сил в мире?
«Ядерный зонтик становится все более дырявым»Зачем США строят азиатское НАТО у границ России и как это изменит баланс сил в мире?
5 сентября 2025

Во время учений в 2025 году комплексы также разместили на базе корпуса морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути, пообещав вывести их к 25 сентября. Однако к началу ноября они все еще находились на базе, что вызвало вызвало обеспокоенность у местных общественных организаций. Активисты направили письмо в Министерство обороны Японии с требованием оказать влияние на Вашингтон для незамедлительного вывоза Typhon из страны.

Как следствие, США вывели ракетные комплексы Typhon лишь 17 ноября 2025 года.

В августе 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает дестабилизацией размещение американских ракетных комплексов Typhon в Японии. По ее словам, наращивание ракетных потенциалов в прилегающих к России регионах создает прямую угрозу безопасности страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по российскому колледжу. Есть жертвы, десятки ранены. Москва готовит обращение в ООН

    Стоматолог дала простые советы для идеальной улыбки

    75-летняя женщина устроила драку с работниками кафе из-за заказа и не выжила

    Миру спрогнозировали повторение кризиса 2008 года

    Россияне установили рекорд при покупке машин люкс-класса

    США разместят опасное оружие в прилегающем к России регионе

    Россиянин привел ребенка в больницу и угрожал расправой врачам

    Названы главные покупатели российской пшеницы

    Китай обошел США в борьбе за Германию

    На заводе крупнейшей нефтяной компании Венгрии прогремел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok