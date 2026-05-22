США разместят опасное оружие в прилегающем к России регионе

США разместят в Японии ракетные комплексы Typhon, вызывавшие опасения России

США временно разместят ракетные комплексы Typhon в Японии, вызывавшие озабоченность России после проведенных японско-американских учений. Об этом сообщило японское посольство в России, текст письма поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В дипведомстве указали, что с 22 июня по 1 июля и в сентябре пройдут совместные военные учения двух стран под названиями Valiant Shield (Доблестный щит) и Orient Shield (Восточный щит) соответственно. В рамках этих мероприятий американская сторона развернет ракетный комплекс Typhon на авиабазе Морских сил самообороны Японии Каноя.

«Развертывание носит исключительно учебный и временный характер и не предполагает постоянного размещения. США планируют вывести комплекс (...) к середине октября (...). Далее планируется его хранение на военной базе США в Японии, что не представляет собой постоянного размещения», — отмечается в тексте заявления.

Во время учений в 2025 году комплексы также разместили на базе корпуса морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути, пообещав вывести их к 25 сентября. Однако к началу ноября они все еще находились на базе, что вызвало вызвало обеспокоенность у местных общественных организаций. Активисты направили письмо в Министерство обороны Японии с требованием оказать влияние на Вашингтон для незамедлительного вывоза Typhon из страны.

Как следствие, США вывели ракетные комплексы Typhon лишь 17 ноября 2025 года.

В августе 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает дестабилизацией размещение американских ракетных комплексов Typhon в Японии. По ее словам, наращивание ракетных потенциалов в прилегающих к России регионах создает прямую угрозу безопасности страны.