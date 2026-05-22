Ведущая экономика Европы смогла показать лишь слабый рост

Ansa: В I квартале 2026 года экономика Германии выросла лишь на 0,3 процента

По сравнению с IV кварталом 2025 года в I квартале этого года экономика Германии выросла на 0,3 процента. Об этом сообщило Ansa со ссылкой на Федеральное статистическое управление ФРГ.

Как отметила президент этого ведомства Рут Бранд, немецкая экономика начала 2026 год на позитивной ноте.

Индекс деловой уверенности Ifo в Германии в мае незначительно вырос, достигнув 84,9 пункта. В предыдущем месяце этот показатель составлял 84,5 балла.

Как отметило агентство Bloomberg, Германия, как и остальная Европа, страдает от последствий иранского кризиса, который подпитывает инфляцию и подрывает доверие среди домохозяйств и предприятий. Правительство уже вдвое снизило прогноз роста на этот год, а проведенные на этой неделе опросы предприятий показали, что активность частного сектора сокращается второй месяц подряд.