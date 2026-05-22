Глава МИД Украины заявил о переломном моменте в конфликте

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В конфликте на Украине наступил «переломный момент», для достижения мира необходим «новый импульс». Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в социальной сети X.

«Мы переживаем поворотный момент в войне», — написал он.

По словам дипломата, Украине следует сосредоточиться на дипломатии, давлении и применении силы. Он отметил, что Киеву нужен «новый импульс» для установления мира, продолжая усиливать специальные долгосрочные санкции и другие инструменты давления.

Сибига также призвал НАТО помочь Украине в сфере обороны, поскольку «эта инвестиция принесет самые большие мирные дивиденды в нашей жизни».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Луганской Народной Республике является чудовищным преступлением.

