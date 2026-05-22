В Кремле заявили о чудовищном преступлении ВСУ

Песков: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР является чудовищным преступлением

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР) является чудовищным преступлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это очередное преступление киевского режима, удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление», — ответил официальный представитель Кремля.

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельский профессиональный колледж педагогического университета в Луганской народной республике (ЛНР) пострадали 35 человек. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Всего ранения разной степени тяжести получили 35 человек.

В Министерстве иностранных дел РФ назвали терактом атаку ВСУ на колледж. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, виновные в ударе по образовательному учреждению в Старобельске понесут наказание.