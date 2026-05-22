Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:37, 22 мая 2026Бывший СССР

В Кремле заявили о чудовищном преступлении ВСУ

Песков: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР является чудовищным преступлением
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР) является чудовищным преступлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это очередное преступление киевского режима, удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление», — ответил официальный представитель Кремля.

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельский профессиональный колледж педагогического университета в Луганской народной республике (ЛНР) пострадали 35 человек. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Всего ранения разной степени тяжести получили 35 человек.

В Министерстве иностранных дел РФ назвали терактом атаку ВСУ на колледж. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, виновные в ударе по образовательному учреждению в Старобельске понесут наказание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о чудовищном преступлении ВСУ

    В ЛНР раскрыли место запуска дронов ВСУ по колледжу в Старобельске

    Москвичей успокоили насчет появления смерчей

    Российские водители назвали самый раздражающий тип транспорта на дорогах

    Доля Китая на европейском рынке электромобилей резко выросла

    Раскрыто самочувствие Маклакова на фоне сообщений об экстренной госпитализации

    В Германии придумали новый способ дать денег Украине

    Россиянин разбил соседу голову кувалдой из-за шума

    Раскрыт секрет откровенного наряда самой красивой женщины в мире на фестивале в Каннах

    В России ответили на слова Пашиняна о нежелании ссориться с Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok