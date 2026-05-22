13:30, 22 мая 2026

Верховный суд не счел китайский Tank альтернативой российскому УАЗу

Марина Аверкина

Фото: Go Nakamura / Reuters

Верховный суд (ВС) России поставил точку в споре между автомобилисткой и Ульяновским автомобильным заводом (УАЗ). Высшая инстанция определила, что китайский внедорожник Tank 300 не может являться альтернативой УАЗ «Патриот» по стоимости, так как автомобили находятся в разных ценовых категориях. «Лента.ру» ознакомилась с документом на сайте ВС. Автомобиль из КНР упоминается не случайно.

В 2023 году жительница Саратовской области купила у частного продавца внедорожник УАЗ «Патриот». Машина была не новой — ей было около года, а пробег составлял 12 тысяч километров. Стоимость покупки составила 1,7 миллиона рублей. Почти сразу владелица обнаружила множественные заводские дефекты, о чем и сообщила производителю. Только за второй год трехлетней гарантии автомобиль провел в ремонте в общей сложности 51 день. Это дало ей законное право отказаться от товара и потребовать от «УАЗа» полного возврата денег.

В феврале 2024 года «УАЗ» по претензии добровольно перевел женщине 2,2 миллиона рублей, из которых 508 тысяч — возмещение убытков, а 1,7 миллиона — в счет стоимости автомобиля. Именно эта выплата и стала камнем преткновения.

По закону «О защите прав потребителей» покупателю возвращают стоимость нового товара, а если он уже не выпускается — цену аналогичного. К моменту спора производитель снял «Патриот» с производства. Суд назначил экспертизу, и специалисты признали сопоставимой моделью китайский внедорожник Tank 300 в базовой комплектации (Adventure) того же года выпуска, что и российский автомобиль. Его рыночная стоимость на момент проведения экспертизы составляла 4,1 миллиона рублей. Районный суд согласился с расчетом и удовлетворил иск. Но ответчик решил его обжаловать.

Верховный суд счел такой подход ошибочным. Высшая инстанция подчеркнула: простого сходства технических характеристик недостаточно, чтобы признать два автомобиля аналогичными. Основное значение имеет производитель и особенности его производственного цикла. При вынесении определения решающим стал факт, что автомобили принадлежат к абсолютно разным ценовым категориям. Использование иномарки как эквивалента нарушает принципы справедливости и соразмерности: компенсация убытков не должна вести к неосновательному обогащению потребителя.

Таким образом, все вынесенные в пользу автовладелицы решения Верховный суд отменил и направил дело на новое рассмотрение в областной суд.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что единственным способом контролировать сегмент СИМ будет перекрытие каналов ввоза электросамокатов из-за границы для частных покупателей и продавцов. Их импортом должны заниматься только операторы кикшеринга, считает эксперт.

